Gabriele Corsi | Ero già vecchio da giovane Devo tutto a Gigi Proietti

(Di giovedì 29 luglio 2021): «La vera lezione di, la cheesecake e la botanica» Il Fatto Quotidiano, pagina 17, di Alessandro Ferrucci. Conduce Il contadino cerca moglie e sa cos’è il topinambur; se qualcuno gli parla di numeri, sono guai («Ho una laurea in Scienze Statistiche»). Come imperativo morale ha scelto la cheesecake per “colpa” di Limonov e del suo cantore Carrère e con il Trio Medusa ringrazia Vittorio Sgarbi per il salto di popolarità («Le sue aggressioni sono cult, anche quando ci urlava culattoni e raccomandati»). Oggicompie 50 anni (auguri), ma è un uomo che non ha messo da parte ...

Dal 30 luglio Gabriele Corsi torna a fare da supervisore ed esperto di questioni d'amore nella nuova edizione di " Il contadino cerca moglie ". Dopo quattro stagioni trasmesse negli anni passati da Sky, il format ...
Il contadino cerca moglie 2021: quando va in onda, su quale canale, i concorrenti, le coppie, chi lo conduce e tutte le informazioni.