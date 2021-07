Forza Motorsport 7 sta per abbandonare Microsoft Store e Xbox Game Pass (Di giovedì 29 luglio 2021) È ufficiale: "dal 15 settembre 2021, Forza Motorsport 7 raggiungerà la fase End of Life. Ciò significa che il gioco, e i relativi DLC, non saranno più disponibili per l'acquisto sul Microsoft Store, né accessibili con Xbox Game Pass". Per coloro che fossero preoccupati di non poter più accedere al titolo da loro acquistato prima di tale data, Turn 10 spiega che "dopo il 15 settembre, tutti i giocatori che possiedono Forza Motorsport 7 potranno ancora scaricarlo e giocarlo normalmente, insieme a tutti i contenuti ad esso associati. Inoltre, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 luglio 2021) È ufficiale: "dal 15 settembre 2021,7 raggiungerà la fase End of Life. Ciò significa che il gioco, e i relativi DLC, non saranno più disponibili per l'acquisto sul, né accessibili con". Per coloro che fossero preoccupati di non poter più accedere al titolo da loro acquistato prima di tale data, Turn 10 spiega che "dopo il 15 settembre, tutti i giocatori che possiedono7 potranno ancora scaricarlo e giocarlo normalmente, insieme a tutti i contenuti ad esso associati. Inoltre, ...

