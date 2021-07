Fabio Fognini e l' autoinsulto omofobo | Sono un fr**** Poi si scusa con la comunità LGBT

(Di giovedì 29 luglio 2021) Si è sfogato usando parole inappropriate. A Tokyo, sconfitto negli ottavi del torneo olimpico dal russo Medvedev, ha imprecato ad voce alta contro se stesso urlando: “Sei un frocio, sei un frocio”. Espressione che ha fatto molto scalpore, soprattutto sui social dove, ad ore di distanza,arrivate le scuse. Dopo aver vinto il secondo set e aver messo in parità il punteggio dell’incontro,si procura due palle break in apertura di terzo set. Sa che l’occasione è grossa e quando manca la prima delle due opportunità si arrabbia, va su tutte le furie. Se la prende con se stesso, nel silenzio di ...

Si è sfogato usando parole inappropriate. A Tokyo, sconfitto negli ottavi del torneo olimpico dal russo Medvedev, ha imprecato ad voce alta contro se stesso urlando: 'Sei un frocio, sei un frocio'. Espressione che ha fatto molto ...finita l'avventura olimpica del tennis azzurro, con l'uscita agli ottavi dicontro il russo Daniil Medvedev, e di Camila Giorgi, che ha perso ai quarti contro l'ucraina Elina Svitolina. Sul Centrale dell'impianto dell'Ariake Tennis Park non è mancata la grinta a ...Si è sfogato usando parole inappropriate. A Tokyo Fabio Fognini, sconfitto negli ottavi del torneo olimpico dal russo Medvedev, ha imprecato ad voce alta contro se stesso urlando: “Sei un frocio, sei ...Fognini e Giorgi eliminati da Svitolina e Medvedev. Djokovic vince in singolare e doppio e poi ottiene udienza dell'ITF: si giocherà dopo le 15 giapponesi per il caldo ...