Edison | crescita a doppia cifra dei ricavi Rivede al rialzo stime Ebitda

(Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel primo semestre dell’anno idisono aumentati del 32,6% a 4.120 milioni di euro da 3.107 milioni di euro del primo semestre 2020, beneficiando del recupero dello scenario di riferimento e del conseguente incremento dei prezzi medi di vendita. In forteanche il Margine Operativo Lordo () che si è attestato a 472 milioni di euro con un incremento del 24,2% rispetto a 380 milioni di euro di un anno fa, grazie soprattutto al buon andamento della Filiera Energia Elettrica. L’utile è stato pari a 319 milioni di euro rispetto al risultato netto negativo per 65 milioni di euro dello ...

Teleborsa

Non mancano, tuttavia, come ricorda Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison e docente di ... Per il nostro Paese si parla di un crescita del 5% quest'anno e del 4,4% il prossimo. Non siamo ...In forte crescita anche il Margine Operativo Lordo (Ebitda) ... e registra gli investimenti che Edison ha sostenuto, soprattutto nella generazione rinnovabile e low carbon, oltre alle operazioni ...Non mancano nubi all'orizzonte, ma l'Italia sembra proiettata verso una crescita dell'economia che avrà un importante vigore anche nel 2022 ...