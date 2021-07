Corea Del Sud U23-Messico U23 (Olimpiadi, sabato H 13.00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 29 luglio 2021) Nel gruppo B la Corea del Sud è stata una discreta sorpresa, visto che aveva iniziato l’Olimpiade con una sconfitta contro la Nuova Zelanda; non era facile pensare a una qualificazione in quel momento, ancor meno a un primo posto e invece gli asiatici hanno vinto le altre due partite, tra l’altro con punteggi nettissimi, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 29 luglio 2021) Nel gruppo B ladel Sud è stata una discreta sorpresa, visto che aveva iniziato l’Olimpiade con una sconfitta contro la Nuova Zelanda; non era facile pensare a una qualificazione in quel momento, ancor meno a un primo posto e invece gli asiatici hanno vinto le altre due partite, tra l’altro con punteggi nettissimi, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Eurosport_IT : ANCORA ARGENTO ITALIA ?????? La Corea del Sud domina nella finale per l'oro e vince 45-26: bravi i nostri Montano, Cu… - poliziadistato : #Tokyo2020 Medaglia d'argento per il portacolori delle #Fiammeoro #LucaCuratoli che insieme ad Aldo Montano ed Enri… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 SCHERMA, SCIABOLA A SQUADRE MASCHILE: ITALIA D'ARGENTO IN FINALE TRIONFA LA COREA DEL SUD 45-26 #SkySport #Tokyo2020 - Inallenabile95 : @D_Minuti Dal primo tweet sembra che sia entrato nella Corea del Nord...... - ilarysotgiu1 : RT @_GrayDorian: Kim Jong-un nomina Marcello #Sorgi direttore di tutti i giornali della Corea del Nord. #governomilitare -