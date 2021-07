Anche Fedriga si allontana dai colleghi leghisti: 'La fiaccolata no - pass non è la mia piazza' (Di giovedì 29 luglio 2021) Stanno raccogliendo sempre meno consensi nella loro battaglia, Anche da chi generalmente dovrebbe essere dalla loro parte. Le manifestazioni flop anti Green pass, sostenute dalla destra no - vax, ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 luglio 2021) Stanno raccogliendo sempre meno consensi nella loro battaglia,da chi generalmente dovrebbe essere dalla loro parte. Le manifestazioni flop anti Green, sostenute dalla destra no - vax, ...

Advertising

Mariang47614228 : RT @valy_s: #Covid19 @M_Fedriga non condivide la “piazza #nopass”dove hanno partecipato anche parlamentari della #Lega anche se condivide l… - pozzoAntotrif : @NicolaPorro Porro, ma una volta la destra non era dalla parte delle attività produttive ? Cosa dicono Zaia e Fedri… - Je_Scotti : @SoniaLaVera @dottorbarbieri Sempre peggio dopo Fedriga anche Molinari - GFabrygherardi : RT @valy_s: #Covid19 @M_Fedriga non condivide la “piazza #nopass”dove hanno partecipato anche parlamentari della #Lega anche se condivide l… - MonicaMofanta : RT @Musso___: Fedriga : “non condivido la campagna No vax o No pass: dunque quella della fiaccolata non è la mia piazza” ?? #fascista “fa… -