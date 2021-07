X Factor 2021, i giudici: "Progetti molto particolari, più contaminazioni e meno trap" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Grande attesa per X Factor 2021, al via il prossimo 16 settembre con tante novità, con Progetti molto particolari, eclettici e con meno musica trap. Fervono i preparativi per X Factor 2021, un'edizione carica di novità che comincia al grido di eclettismo e meno trap, come hanno sottolineato i quattro giudici nei video diffusi sui social dello show. "C'è un cambio quest'anno rispetto a quello che abbiamo sentito l'anno scorso, c'è il ritorno anche di un aspetto un po' più rock, c'è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 luglio 2021) Grande attesa per X, al via il prossimo 16 settembre con tante novità, con, eclettici e conmusica. Fervono i preparativi per X, un'edizione carica di novità che comincia al grido di eclettismo e, come hanno sottolineato i quattronei video diffusi sui social dello show. "C'è un cambio quest'anno rispetto a quello che abbiamo sentito l'anno scorso, c'è il ritorno anche di un aspetto un po' più rock, c'è ...

