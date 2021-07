Variante Delta: in Gran Bretagna i casi calano senza nuove chiusure (Di mercoledì 28 luglio 2021) Variante Delta: in Gran Bretagna la situazione si stabilizza e il virus arretra senza restrizioni: le ipotesi sul perché Getty ImagesLo scorso autunno la Gran Bretagna ha passato mesi neri per la recrudescenza della pandemia e da quando negli ultimi mesi si è parlato di Variante Delta, oltre all’India ovviamente, il paese associato era appunto il Regno Unito per l’alto numero di contagi tanto che si era messo in dubbio lo svolgimento della finale degli Europei di calcio a Londra l’11 luglio. Ora il peggio sembra essere ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 luglio 2021): inla situazione si stabilizza e il virus arretrarestrizioni: le ipotesi sul perché Getty ImagesLo scorso autunno laha passato mesi neri per la recrudescenza della pandemia e da quando negli ultimi mesi si è parlato di, oltre all’India ovviamente, il paese associato era appunto il Regno Unito per l’alto numero di contagi tanto che si era messo in dubbio lo svolgimento della finale degli Europei di calcio a Londra l’11 luglio. Ora il peggio sembra essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Slittano nuove norme green pass in Cdm, governo attende nuovi dati Domani, nel Consiglio dei ministri previsto per le 11.30, non dovrebbero dunque essere portati nuovi provvedimenti per il contenimento della diffusione della variante delta. Prima, spiegano fonti ...

Pfizer: terza dose produce anticorpi efficaci contro variante Delta L'azienda farmaceutica Pfizer ha dichiarato che una terza dose del suo vaccino fornisce un'ulteriore protezione contro la variante delta del Covid - 19, la piu' infettiva rilevata ad oggi e che sta guidando la nuova ondata di ricoveri e decessi. Il produttore di farmaci, presentando gli utili del secondo trimestre, ha ...

Variante Delta: ecco perché è così difficile da fermare Focus Green pass per scuola e trasporti: slitta il nuovo decreto Domani (giovedì 29 luglio) - a differenza di quanmto si pensava fino ad oggi - nel consiglio dei ministri previsto per le 11.30, non saranno discussi i nuovi provvedimenti di contrastop alla variante ...

Coronavirus oggi Italia e Lombardia, i dati del contagio del 28 luglio Ieri in Italia registrati 4.522 casi e 24 decessi (tasso di positività all'1,9%). Il Veneto la regione più colpita, seguita dalla Lombardia ...

