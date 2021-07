UeD | Riccardo incalza Roberta “Ognuno deve prendersi le sue colpe”

(Di mercoledì 28 luglio 2021)Guarnieri rompe il silenzio riguardo la sua exDi Padua, ma le sue parole non sono per nulla concilianti.Guarnieri vsdi Padua (Instagram)L’ex partecipante del parterre maschileGuarnieri ha rilasciato recentemente un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine. I telespettatori, che hanno assistito alle ultime puntate della scorsa stagione, sanno benissimo che tra il “dongiovanni” di Taranto eDi Padua la storia sia finita in maniera a dir poco tragica. I due si sono accusati vicendevolmente di aver, per così ...

I telespettatori sicuramente sono a conoscenza di come sia finita tragicamente la storia d'amore tra Roberta e. I due, che all'inizio sembravano molto affiatati, nelle ultime puntate ...... Tornerai a settembre a? Anche in questo caso,è stato molto chiaro e ha spiegato che ad oggi è molto combattuto . 'C'è una parte di me che tornerebbe, a testa bassa come sono uscito, ...Luisa e Salvio avevano di recente fatto ritorno a Uomini e Donne per anticipare a tutti che avrebbero realizzato presto il loro sogno. Con una foto che la ritrae su un letto d’ospedale, l’ex dama fa s ...Il 40enne pugliese, nelle ultime settimane, si è lasciato andare ad una lunga intervista dove oltre a parlare del suo possibile ritorno ha spiegato anche come sta adesso. Riccardo Guarnieri dopo tanti ...