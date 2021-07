Tokyo 2020 | squalificata staffetta azzurra nella 4×200 stile libero

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 luglio 2021), laitaliana dellafemminile è stataper cambio anticipato di Anna Chiara Mascolo. Le azzurre avevano chiuso in decima posizione le batterie e non si sarebbero comunque qualificate per la finale di domani. In ultima frazione Federica Pellegrini aveva nuotato in 1’56?81. In prima frazione Stefania Pirozzi ha fermato i cronometri sul tempo di 2’01?64, in seconda Anna Chiara Mascolo 1’59?81, in terza la 15enne Giulia Vetrano 2’00?91. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.