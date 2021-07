Temptation | Serena Enardu difende Jessica Mascheroni | ' Ha fatto bene'

Advertising

serena_pizzi : RT @ilgiornale: Dall'ossessione di Tommaso al tradimento di Floriana, a #Temptationsisland sfilano le relazioni tossiche. È meglio stare da… - bimbadibonucci : RT @ilgiornale: Dall'ossessione di Tommaso al tradimento di Floriana, a #Temptationsisland sfilano le relazioni tossiche. È meglio stare da… - ilgiornale : Dall'ossessione di Tommaso al tradimento di Floriana, a #Temptationsisland sfilano le relazioni tossiche. È meglio… - 8rsetti : ho guardato temptation fino alla fine solo per accertarmi che manuela e stefano non fossero tornati insieme posso a… - IsaeChia : #TemptationIsland 9, Serena Enardu difende Jessica Mascheroni dalle critiche social: “Hai fatto bene!” -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Serena

Today.it

L'ex tronista di Uomini e Donne ha preso le parti della concorrente del programma, accusata di essere stata una 'poco di buono' per aver dormito con il tentatore ...Valentina Vignali ieri sera ha sbugiardato Stefanodurante l'ultima puntata diIsland 2021 : la cestista ha mostrato alcuni messaggi che Stefano le aveva inviato su Instagram in cui le chiedeva di uscire mentre era ancora fidanzato ...L'ex tronista di Uomini e Donne ha preso le parti della concorrente del programma, accusata di essere stata una "poco di buono" per aver dormito con il tentatore Davide ...Valentina Vignali, mentre andava in onda Temptation Island 2021, ha mostrato i messaggi ricevuti da Stefano su Instagram. Valentina Vignali ieri sera ha sbugiardato Stefano Serena durante l'ultima pun ...