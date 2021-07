Su Dacia Sandero Stepway e Duster un arma segreta contro i graffi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le idee migliori sono spesso anche le più semplici. Per proteggersi meglio dai graffi quotidiani, Nuova Dacia Sandero Stepway e Nuovo Dacia Duster sono dotati di protezioni inferiori tinte in massa. ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le idee migliori sono spesso anche le più semplici. Per proteggersi meglio daiquotidiani, Nuovae Nuovosono dotati di protezioni inferiori tinte in massa. ...

Ultime Notizie dalla rete : Dacia Sandero Su Dacia Sandero Stepway e Duster un arma segreta contro i graffi Le idee migliori sono spesso anche le più semplici. Per proteggersi meglio dai graffi quotidiani, Nuova Dacia Sandero Stepway e Nuovo Dacia Duster sono dotati di protezioni inferiori tinte in massa. Sanam, Designer Colori e Materiali di DACIA, ci spiega quali sono i vantaggi estetici, economici ed ...

Dacia: nuova tecnologia di verniciatura in massa per gli skid plate Semplicità, economicità, durata nel tempo ed all’usura, vantaggi estetici e sostenibili: il nuovo procedimento di produzione debutta su Sandero Stepway e Duster.

