Simone Biles scuote le Olimpiadi: problemi mentali e pressioni. Parteciperà alle Finali? Tutti gli scenari (Di mercoledì 28 luglio 2021) La notizia del giorno alle Olimpiadi di Tokyo 2021 è indubbiamente quella del ritiro di Simone Biles dalla finale a squadre. L’icona della ginnastica artistica ha deciso di alzare bandiera bianca dopo un bruttissimo errore al volteggio, facendosi da parte a causa di problemi di natura mentale e psicologica. “Ho demoni nella mia testa, non mi diverto più, sto facendo questi Giochi per me e non per altri“: la dichiarazione della statunitense ha fatto il giro del mondo e ha mostrato l’umanità della 24enne, dominatrice indiscussa di questo sport dal 2013. La vincitrice di 4 medaglie d’oro alle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) La notizia del giornodi Tokyo 2021 è indubbiamente quella del ritiro didalla finale a squadre. L’icona della ginnastica artistica ha deciso di alzare bandiera bianca dopo un bruttissimo errore al volteggio, facendosi da parte a causa didi natura mentale e psicologica. “Ho demoni nella mia testa, non mi diverto più, sto facendo questi Giochi per me e non per altri“: la dichiarazione della statunitense ha fatto il giro del mondo e ha mostrato l’umanità della 24enne, dominatrice indiscussa di questo sport dal 2013. La vincitrice di 4 medaglie d’oro...

Advertising

riotta : .@Simone_Biles si ritira pare non per infortunio ma per eccessiva pressione psicologica #Tokyo2020 - ilpost : Ha vinto la Russia davanti agli Stati Uniti, che non perdevano dalle Olimpiadi del 2008: l'Italia è arrivata quarta… - Gazzetta_it : La drammatica confessione di Simone Biles dopo il ritiro nella gara a squadre di ginnastica #Tokyo2020 - realmadridvcv : RT @ironicamania: Simone Biles è indubbiamente una grande atleta, la migliore nel suo sport. Ma è indubbiamente anche una persona e una ra… - paynoirwinxx : RT @anikeatable: Imbarazzante che ci sia bisogno di un mental breakdown di un'atleta olimpica come Simone Biles perché la gente citi e parl… -