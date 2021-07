(Di mercoledì 28 luglio 2021) Come di consueto, il Consiglio comunale di martedì 27 luglio 2021 si è aperto alle 14 con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata. Il consigliere di Forza Italia Guido ...

Advertising

genovatoday : Sampierdarena, gli ex magazzini del sale ospiteranno una palestra - ComunediGenova : Sono tre gli sportelli supplementari che il sabato dal 24 luglio al 28 agosto si aggiungeranno a quelli già operati… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampierdarena gli

GenovaToday

Il consigliere di Forza Italia Guido Grillo, ricordando una delibera del 3 novembre 2015 in cui il consiglio comunale acquisiva dal Demanioex magazzini del sale di, e appreso dalla ...... dove la richiesta oscilla tra i 950/mq di quartieri comee Cornigliano e i 2.000/mq ... sono caratterizzate da prezzi al metro quadro che oscillano tra800/mq di Bavari e i 1.600/mq ...Il tifone In-Fa ha colpito la regione di Shanghai, costringendo alcuni dei principali porti marittimi per il traffico container a sospendere l’attività. Fermi anche gli aeroporti. Previsti ritardi nel ...GENOVA - Da una settimana all'uscita di Genova Ovest subito dopo il casello per dirigersi verso Genova Sampierdarena compare un restringimento di carreggiata: sui cartelloni la scritta recita "riprist ...