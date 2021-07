Recovery, il Senato approva la fiducia al decreto sulla Governance (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto Recovery. I sì sono stati 213, i no 33. Il provvedimento è stato quindi approvato in via definitiva dal Parlamento. Il decreto contiene le misure di Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelle di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Ilhato laposta dal governo sul. I sì sono stati 213, i no 33. Il provvedimento è stato quindito in via definitiva dal Parlamento. Ilcontiene le misure didel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelle di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure.

