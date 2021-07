(Di mercoledì 28 luglio 2021) Bruttissimo episodio in: undisufare unain campo che ha coinvolto le due panchine Dovrebbe trattarsi di un’amichevole ma da quanto accaduto nel secondo tempo dinon si direbbe. Tutto è nato da un intervento durissimo disu, colpito in maniera violenta da dietro a centrocampo. L’armeno rialzandosi dal duro fallo ha cercato di colpire al volto con un calcio il difensoreghese. Da lì la ...

Advertising

antovigno9393 : RT @Rompipallone_: Amichevole tranquilla tra #Porto e #Roma . Mancano solo gli arresti. Bravo #Pepe ?? #PortoRoma - junews24com : Porto Roma, fallaccio di Pepe su Mkhitaryan: si accende una maxi-rissa – VIDEO - - SEMPREFMILAN : RT @calciomercatoit: ??Alta tensione in #PortoRoma con #Pepe solito protagonista ?? - siamo_la_Roma : ?? Il #Porto trova il pareggio al 90'! ?? #Vitinha fa 1-1 ?? La partita - LIVE - PagineRomaniste : 89' - Sei i minuti di recupero #Porto-#Roma 1-1 #ASRoma #PortoRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Roma

Animi caldi nella sfida tra, dopo un contrasto tra Pepe e Mkhitaryan sono entrati in campo tutti i componenti delle due panchineUna sfida amichevole che però di amichevole ha visto ben poco, soprattutto per quanto ...LE PAGELLE DINEL PRIMO TEMPO Nel primo tempo dila supremazia territoriale è stata dei padroni di casa, in maniera piuttosto decisa, all'Estadio Municipal da Bela Vista di Parchal. Per i ...Porto-Roma Mourinho vince nella sua terra ma i giallorossi alzano il livello di tensione grazie a due tre azioni particolarmente accese.Gli uomini di Josè Mourinho si preparano alla quinta amichevole estiva: avversario il Porto di Sérgio Conceição La Roma di Josè Mourinho si prepara ad affrontare il Porto di Sérgio Conceição. Dopo ave ...