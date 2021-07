(Di mercoledì 28 luglio 2021) L'olimpionica tedesca Martyna Trajdos, 32 anni, prima di salire sul tatami per il suo incontro è stata ripresa dalle telecamere mentre veniva caricata dal suocon. In seguito l'atleta ha poi comunque difeso il suo, spiegando quanto quel gesto fosse un semplice rituale pre-gara. Calcio:e pugni all'arbitro La reazione furibonda del portiere che spintona e schiaffeggia l'arbitro Baltimora: mamma dàal figlio manifestante None Campionato Mondiale diSi conosce poco di ...

Advertising

UffiziGalleries : Donne che lottano, soffrono e trionfano. Al coraggio delle ragazze della #spada e alla grinta della judoka Maria Ce… - IsraelinItaly : Tohar Butbul, judoka che gareggiava alle Olimpiadi di @Tokyo2020, è stato evitato da due #judoka perché israeliano.… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - glooit : Olimpiadi, la judoka prende schiaffi e scossoni dal suo allenatore | Video leggi su Gloo - Ema_n_u_e_l_e : RT @IsraelinItaly: Tohar Butbul, judoka che gareggiava alle Olimpiadi di @Tokyo2020, è stato evitato da due #judoka perché israeliano. Soli… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi judoka

(agg Michela Colombo) Risultati nuoto/Tokyo 2020: Razzetti e Fangio in semifinale, male la 4x200 BELLANDI FUORI Nulla da fare per la nostra Alice Bellandi: l aazzurra esce dal ...Ore 7.53 ATLETICA, LO SVIZZERO WILSON SOSPESO PER DOPING Nienteper Alex Wilson: l'atleta ... Ore 5.50 J UDO, ALICE BELLANTI NEI QUARTI DI FINALE 70 KG LaAlice Bellanti ha conquistato ...Il vino della cantina ‘Herero’ sul podio dei campionati mondiali riservati alle “viticolture estreme che si caratterizzano per la presenza di difficoltà oggettive”.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.27 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 13.23 Lasha Bekauri è il nuovo campione olimpico ...