Olimpiadi | ginnastica | Simon Biles si ritira dalla finale individuale all-around**

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) -non parteciperà allaall-around dei Giochi di Tokyo 2020 "per concentrarsi sulla sua salute mentale". Lo ha annunciato Usa Gymnastics. La 24enne campionessa statunitense si ètaa squadre di martedì, ma aveva lasciato aperta la sua partecipazione alla competizionedi giovedì. "Dopo un'ulteriore valutazione medica,si èta dall'ultima competizione", ha detto la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : **Olimpiadi ginnastica

Lo ha annunciato la federazione statunitense diche, ieri, con un comunicato aveva sottolineato: 'Supportiamo Simone nella sua decisione e applaudiamo il suo coraggio nel mettere al primo ......scavalcare il solo ambito di una forma fisica non impeccabile alledi Tokyo . Forma fisica che di certo ha concorso alla durata minimal della finale del concorso a squadre dida ...Simone Biles ha deciso di ritirarsi dal concorso individuale generale di domani di ginnastica. L’annuncio arriva dalla Federazione americana, che spiega come la 24enne abbia preso la decisione “per co ...La ginnasta non parteciperà alla finale «all around». «Simone continuerà a essere monitorata per capire se partecipare alla finale individuale di specialità», fa sapere la squadra statunitense ...