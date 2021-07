M5S, Lupo: programma Gualtieri copia Raggi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – “Cura del ferro tramite tranvie, ammodernamento delle linee metropolitane, rafforzamento della Linea C, digitalizzazione dei servizi, app per sistema di accesso unico ai servizi di mobilità, non vi sembrano cose già sentite? Cose promosse e realizzate dall’amministrazione Raggi? Anche! Ma anche le idee del candidato sindaco Gualtieri”. “Ebbene sì! Gualtieri lancia oggi il suo programma per la mobilità a Roma copiando dalle idee della Sindaca Raggi. Le tranvie sono già inserite nel PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) approvato dalla Giunta Raggi, come ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – “Cura del ferro tramite tranvie, ammodernamento delle linee metropolitane, rafforzamento della Linea C, digitalizzazione dei servizi, app per sistema di accesso unico ai servizi di mobilità, non vi sembrano cose già sentite? Cose promosse e realizzate dall’amministrazione? Anche! Ma anche le idee del candidato sindaco”. “Ebbene sì!lancia oggi il suoper la mobilità a Romando dalle idee della Sindaca. Le tranvie sono già inserite nel PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) approvato dalla Giunta, come ...

