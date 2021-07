Isolation | evento speciale delle Giornate degli Autori a Venezia

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Sarà presentato comeall’internoISOLAEDIPO aun docufilm collettivo su cosa abbia vissuto l’Europa nel 2020 in piena pandemia, attraverso lo sguardo di cinque registi di nazionalità diverse. Chi sono i cinque registi? Per l’Italia Michele Placido, per la Germania Julia Von Heinz, per la Svezia Olivier Guerpillon, e ancora, il regista inglese Michael Winterbottom e il belga Jaco Van Dormael.: I cortometraggi Gli, nei cinque ...