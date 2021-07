Inter, finalmente ottime risposte per Inzaghi: festival del gol contro il Crotone (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Inter continua la preparazione in vista della prossima stagione, il club nerazzurro avrà il difficile compito di confermare lo scudetto, mentre in Champions League dovrà migliore il rendimento della scorsa competizione. La squadra di Simone Inzaghi cresce partita dopo partita, in particolar modo la sfida contro il Crotone è stata convincente. L’Inter si è schierato con il 3-5-2, davanti a Handanovic la difesa formata da Skriniar, de Vrij e Kolarov. A centrocampo Darmian, Nainggolan, Brozovic, Calhanoglu e Dimarco, in attacco Satriano e Pinamonti. La squadra di Simone Inzaghi mette in ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’continua la preparazione in vista della prossima stagione, il club nerazzurro avrà il difficile compito di confermare lo scudetto, mentre in Champions League dovrà migliore il rendimento della scorsa competizione. La squadra di Simonecresce partita dopo partita, in particolar modo la sfidailè stata convincente. L’si è schierato con il 3-5-2, davanti a Handanovic la difesa formata da Skriniar, de Vrij e Kolarov. A centrocampo Darmian, Nainggolan, Brozovic, Calhanoglu e Dimarco, in attacco Satriano e Pinamonti. La squadra di Simonemette in ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter finalmente Calciomercato Serie A, tutte le trattative. Ufficiale Pjaca al Torino ... chissà, magari stabilirsi finalmente presso una medesima società, visto che il Torino si è riservato il diritto ad acquisire a titolo definitivo il classe '95. Inter, fiducia a Vidal Sbarcato in ...

DIRETTA/ Inter Crotone (risultato 6 - 0) streaming: è goleada con Sensi e Brozovic ... sia pure solo in amichevole, saprà dare filo da torcere ai campioni d'Italia e per scoprirlo mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, dove finalmente la diretta di Inter Crotone sta ...

Dimarco finalmente nerazzurro al cento per cento. L'Inter adesso ci punta, Mancini lo segue TUTTO mercato WEB Inter-Crotone 6-0, cronaca e tabellino Inter-Crotone 6-0, la cronaca. A sbloccare il match ci ha pensato ancora una volta il giovane Satriano, bravo a staccare di testa sugli sviluppi di un corner. A metà primo tempo ...

Inter, finalmente ottime risposte per Inzaghi: festival del gol contro il Crotone L’Inter continua la preparazione in vista della prossima stagione, il club nerazzurro avrà il difficile compito di confermare lo scudetto, mentre in Champions League dovrà migliore il rendimento della ...

