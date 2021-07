Incidente a Capri, ringhiera deteriorata: ipotesi elicottero per la rimozione del minibus (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCapri (Na) – Non è ancora del tutto esclusa la possibilità che il minibus precipitato giovedì scorso a Capri possa essere rimosso con un elicottero: è durata l’intera mattinata, infatti, il sopralluogo sul luogo dell’Incidente a cui hanno preso parte il sostituto procuratore della Repubblica Giuseppe Tittaferrante, il sindaco di Capri Marino Lembo, i tecnici comunali e un nucleo di vigili del fuoco, rappresentati dall’ispettore della direzione regionale dei vigili del fuoco della Campania Strazzullo, dal capogruppo del Soccorso Alpino Fluviale, Aniello ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Non è ancora del tutto esclusa la possibilità che ilprecipitato giovedì scorso apossa essere rimosso con un: è durata l’intera mattinata, infatti, il sopralluogo sul luogo dell’a cui hanno preso parte il sostituto procuratore della Repubblica Giuseppe Tittaferrante, il sindaco diMarino Lembo, i tecnici comunali e un nucleo di vigili del fuoco, rappresentati dall’ispettore della direzione regionale dei vigili del fuoco della Campania Strazzullo, dal capogruppo del Soccorso Alpino Fluviale, Aniello ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - glooit : Incidente bus a Capri, il sindacato Usb: “Ringhiera arrugginita, tragedia annunciata” leggi su Gloo… - anteprima24 : ** #Incidente a #Capri, ringhiera deteriorata: ipotesi elicottero per la rimozione del minibus **… - teleischia : INCIDENTE A CAPRI. LEMBO: “LA MAGISTRATURA CHIARIRÀ L’ACCADUTO” (SERVIZIO TV) - positanonews : #Copertina #Cronaca Capri: cominciano le riaperture dopo la tragedia, ma il bus resta ancora sul luogo dell’inciden… -