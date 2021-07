I no-vax celebrano Di Donno come un eroe (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - celebrano la figura di Giuseppe De Donno, l'ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo l'anno scorso aveva iniziato la cure del Covid con le trasfusioni di plasma iperimmune, i circa 50 manifestanti presenti in piazza Fontana a Milano per la contestazione indetta dalla sigla "Liberi di scegliere" che protesta contro l'obbligatorieta' del vaccino e l'imposizione del Green Pass. "De Donno sei vivo come chi hai salvato", "Un grande medico De Donno che ha salvato decine di vite con il plasma Iperimmune"e "Addio eroe, hai nobilitato la medicina", sono ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI -la figura di Giuseppe De, l'ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo l'anno scorso aveva iniziato la cure del Covid con le trasfusioni di plasma iperimmune, i circa 50 manifestanti presenti in piazza Fontana a Milano per la contestazione indetta dalla sigla "Liberi di scegliere" che protesta contro l'obbligatorieta' del vaccino e l'imposizione del Green Pass. "Desei vivochi hai salvato", "Un grande medico Deche ha salvato decine di vite con il plasma Iperimmune"e "Addio, hai nobilitato la medicina", sono ...

Immuni dal gossip? Il punto di Corrado Formigli Leader che celebrano la normalità. Perché, diciamolo: celare il proprio ambito domestico sa di ... Non si fidano di Pfizer? Strizzano l'occhio ai molti no vax che votano per i loro partiti? Mentre la ...

Claudia Gerini: "Non sono vaccinata. Non sono contraria, ma molto timorosa..." Il problema, secondo la Gerini non è essere "no vax" o "sì vax", quanto l'avere dei dubbi e dei timori sulle (seppur rare) conseguenze derivanti dall'inoculazione del vaccino: "E’ un vaccino d’emergen ...

