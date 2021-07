(Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Suoneremo alil 9”. Questo l’annuncio dei Màneskin nel corso della cerimonia di consegna della Lupa capitolina nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio. “Ile Roma vi aspettano a braccia aperte per cantare le vostre canzoni”. Ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : I Maneskin suoneranno al Circo Massimo il 9 luglio 2022 - RadioR101 : #R101News: i #Maneskin nel 2022 suoneranno al Circo Massimo di Roma ??? - Lazio_TV : Il prestigioso riconoscimento ai Maneskin che il 9 luglio del prossimo anno suoneranno al Circo Massimo.… - T_Belz : Sono già lì! ??????Orgoglio di Roma ?? @thisismaneskin I Maneskin suoneranno live al Circo Massimo il 9 luglio 2022 - Giu_ggiola : I Maneskin che a 20 anni sono vincitori di Sanremo, dell'Eurovision, sono approdati a New York e hanno ricevuto la… -

ROMA " "Suoneremo al Circo Massimo il 9 luglio 2022". Questo l'annuncio dei Màneskin nel corso della cerimonia di consegna della Lupa capitolina nell'Aula Giulio Cesare in Campidoglio. "Il Circo ...e il sogno americano I, ben presto,in giro per l'Europa ma il pensiero dell'America sembra esserci anche se al momento nessuno lo dice. I presupposti, però, ci sono ...Spettacolo - Alla band romana consegnata la massima onorificenza della città dalla sindaca Virginia Raggi. Condividi la notizia:. . . . . . Consegnata la Lupa capitolina ai Maneskin. Roma – Dopo la vi ...Raramente in Campidoglio negli ultimi anni il protocollo è stato così serrato. Prima dei Maneskin la stessa chirurgica precisione era stata riser ...