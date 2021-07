Advertising

sportli26181512 : Frosinone-Viterbese 1-2: decisivi Errico e Camilleri: Zerbin in gol per i ciociari - Giovagiu1781 : RT @TeleuniversoTV: ?? Nella prossima edizione del #TGUniverso, condotta da @Giovagiu1781: ? Nuoro: investito sulla superstrada muore un pol… - claudioiade71 : RT @TeleuniversoTV: ?? Nella prossima edizione del #TGUniverso, condotta da @Giovagiu1781: ? Nuoro: investito sulla superstrada muore un pol… - toninomagnapera : RT @TeleuniversoTV: ?? Nella prossima edizione del #TGUniverso, condotta da @Giovagiu1781: ? Nuoro: investito sulla superstrada muore un pol… - tusciaweb : La Viterbese parte forte, Frosinone battuto 2-1 Fiuggi - Se il buongiorno si vede dal mattino, la Viterbese da s… -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone Viterbese

FIUGGI - Ilperde la terza amichevole dell'estate cedendo 2 - 1 contro la( 29' Errico , 61' Zerbin , 65' Camilleri ) al netto del fatto che sono stati concessi minuti a tutti i giocatori a ......prima di andare in prestito in club di Serie C nell'ordine, Cesena e Pro Vercelli. L'attaccante classe '99 si prepara a vivere un'altra stagione in prestito questa volta alin ...Citro la possibile sorpresa. Dopo l’infortunio non vede l’ora di tornare. Adesso per Mignani è un jolly, sfruttabile da trequartista o nelle due punte ...La Viterbese parte forte, Frosinone battuto 2-1. Sport - Calcio - La squadra di Dal Canto batte i canarini con gol dell'ex Errico e di Camilleri ...