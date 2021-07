“Finisce così”. Federica Pellegrini, la brutta notizia nel cuore della notte. Fan in lacrime (Di mercoledì 28 luglio 2021) È stato un bel viaggio per Federica Pellegrini che ha chiuso al settimo posto la sua ultima finale olimpica dei 200 stile libero. Come sapete, il record l’ha comunque fatto: l’azzurra infatti è finora l’unica nuotatrice ad aver conquistato la qualificazione a cinque finali olimpiche nella stessa distanza. Neanche il podio per Federica Pellegrini: la medaglia d’oro è stata vinta dall’australiana Ariarne Titmus, che ha così bissato la vittoria dei 400 stile libero. Argento a Haughey (Hong Kong), bronzo a Oleksiak (Canada). Federica Pellegrini ha chiuso in 1’55’’91, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) È stato un bel viaggio perche ha chiuso al settimo posto la sua ultima finale olimpica dei 200 stile libero. Come sapete, il record l’ha comunque fatto: l’azzurra infatti è finora l’unica nuotatrice ad aver conquistato la qualificazione a cinque finali olimpiche nella stessa distanza. Neanche il podio per: la medaglia d’oro è stata vinta dall’australiana Ariarne Titmus, che habissato la vittoria dei 400 stile libero. Argento a Haughey (Hong Kong), bronzo a Oleksiak (Canada).ha chiuso in 1’55’’91, ...

Advertising

Eurosport_IT : DOMINIO AZZURRO: TURCHIA KO ???? Trionfo delle ragazze di Mazzanti per 3-1 (25-22 23-25 25-20 25-15) e punteggio pie… - Eurosport_IT : FINISCE QUI! ?? Le nostre azzurre vengono battute dalla Cina per 19-13 e salutano così le Olimpiadi di Tokyo! ??????… - vane_stan : sempre così finisce, dicono di avere problemi psicologici e poi vengono scarcerati - Silvia94581613 : RT @LucianoRomeo9: @teoxandra 55 anni, esperto di marketing , rifiuta il vaccino, quando comincia a non sentirsi bene non fa neppure il tam… - aurapara : RT @MariaRi08686646: Olimpiadi di Tokyo Marco ha fatto due dosi di vaccino (Moderna), ci dicono che fanno di tutto per tenerci in ambiente… -

Ultime Notizie dalla rete : Finisce così Argento Vivo/4. Olimpiadi 1964. Il tulipano e il crisantemo Dopo i Giochi, Geesink diventa un idolo in Giappone, Kaminaga finisce nel mirino delle critiche. Si ... Non è così, fortunatamente, per Kaminaga, che però l'anno successivo subisce un distacco di retina ...

Tokyo 2020, delusione Quadarella: l'azzurra fuori dal podio nei 1500 Di certo, purtroppo, così come successo a Gregorio Paltrinieri, fermato dalla mononucleosi, l'... Per la Quadarella, fortunatamente, l'Olimpiade non finisce qui. L'azzurra potrà tentare di cancellare ...

Giustizia, così quella civile frena l economia italiana Il Messaggero Dopo i Giochi, Geesink diventa un idolo in Giappone, Kaminaganel mirino delle critiche. Si ... Non è, fortunatamente, per Kaminaga, che però l'anno successivo subisce un distacco di retina ...Di certo, purtroppo,come successo a Gregorio Paltrinieri, fermato dalla mononucleosi, l'... Per la Quadarella, fortunatamente, l'Olimpiade nonqui. L'azzurra potrà tentare di cancellare ...