Filippo Bisciglia e la dedica ai fan | “Semplicemente voi” Ecco le sue parole

(Di mercoledì 28 luglio 2021)ringrazia Maria De Filippi e i suoi fan per l’affetto ed il successo raggiunto in queste edizioni di Temptation Island Si è conclusa ieri sera la nuova edizione di Temptation Island. Anche quest’anno il viaggio nei sentimenti dei giovani concorrenti è giunto al termine con tante evoluzioni, alcune coppie hanno ritrovato un certo equilibrio, altre invece hanno scelto di rompere la relazione al di fuori del docu-reality. Durante le sei puntate ricche di colpi di scena, i fidanzati e i single sono riusciti a mettere in discussione i loro sentimenti e a comprendere se realmente continuare la propria storia d’amore o stravolge tutto. Grazie ...

Advertising

Chicca_colors : RT @GFVIP2BestCast: 27% di share altro che #GFVIP di Alfonso Signorini ?????? Metteteci Filippo Bisciglia a condurre il Grande Fratello 'e gl… - CIAfra73 : #TemptationIsland chiude col botto, ma Filippo Bisciglia fa un post criptico: lascia? - GFVIP2BestCast : 27% di share altro che #GFVIP di Alfonso Signorini ?????? Metteteci Filippo Bisciglia a condurre il Grande Fratello '… - Chicca_colors : Il post di Filippo Bisciglia su Instagram di stanotte sembra un po' un addio, spero non sia così ???? #ascoltitv #TemptationIsland - gossipblogit : Temptation Island, Pamela Camassa a Filippo Bisciglia: “Bravo amore” (foto) -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Bisciglia

Sebbene delusa e amareggiata per l'accaduto, Floriana a deciso di credere alle parole di Federico e, nell'intervista concessa aun mese dopo la fine delle riprese, ha raccontato di ...Dopo il bacio arrivato nel corso dell'ultima puntata del programma condotto da, il tentatore e l'ex fidanzata di Stefano, ai microfoni di, hanno confermato di ...Filippo Bisciglia ringrazia Maria De Filippi e i suoi fan per l'affetto ed il successo raggiunto in queste edizioni di Temptation Island ...Ascolti tv, per la seconda serata di fila vince la sfida dello share Temptation Island: ecco gli ascolti delle principali reti televisive.