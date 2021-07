Disagi con i bus a Olbia per le linee modificate Non si può raggiungere il centro

Advertising

SkyTG24 : Maltempo Lombardia, frana a Gandria: chiusa A9, disagi al confine con la Svizzera - thomasschael : RT @asl2abruzzo: #Covid19, Pala UdA di #Chieti chiuso al pomeriggio per caldo. La @Asl2Abruzzo spiega e si scusa per i disagi di ieri: 'Ute… - Annamaria4344 : @mentecritica E' un'età piuttosto difficile. Posso solo consigliarti di lasciarle lo spazio che sta cercando ma pen… - asl2abruzzo : #Covid19, Pala UdA di #Chieti chiuso al pomeriggio per caldo. La @Asl2Abruzzo spiega e si scusa per i disagi di ier… - Virus1979C : RT @SkyTG24: Maltempo Lombardia, frana a Gandria: chiusa A9, disagi al confine con la Svizzera -

Ultime Notizie dalla rete : Disagi con

Il Fatto Quotidiano

L' Ulss 2 si è scusatagli utenti per ie ha informato i cittadini cui non è stato possibile consegnare il certificato che il documento sarà inviato domani, 29 luglio.per il ...... 28 luglio 2021 -il fine di aiutare la popolazione, in particolar modo quella anziana e più fragile, a contrastare iderivanti dalle alte temperature e dalla calura che si registrano in ...Disagi per una frana anche in Svizzera. È infatti stato chiuso al traffico oggi per alcune ore – con conseguenti ripercussioni sulla viabilità ordinaria – il tratto dell’autostrada A9 ...Disagi per una frana anche in Svizzera. È infatti stato chiuso al traffico oggi per alcune ore – con conseguenti ripercussioni sulla viabilità ordinaria – il tratto dell’autostrada A9 all’altezza di C ...