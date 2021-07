Covid: in E - R 419 casi, due morti, salgono i ricoveri (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 419 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia - Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di 21.489 eseguiti. Sono morte due persone, due donne di 85 e 92 anni nella provincia ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 419 i nuovidi positività al Coronavirus individuati in Emilia - Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di 21.489 eseguiti. Sono morte due persone, due donne di 85 e 92 anni nella provincia ...

Advertising

Piacenza_Online : Covid: a Piacenza 39 positivi (21 sintomatici). In Emilia-Romagna 419 nuovi positivi su 21.489 tamponi eseguiti (1,… - aranciaverde : RT @lucarango88: ??#EmiliaRomagna #Covid_19 #28luglio 419 casi su 10.694 tamponi molecolari (3,92% positivi), 88 guariti e 2 decessi. Negl… - lucarango88 : ??#EmiliaRomagna #Covid_19 #28luglio 419 casi su 10.694 tamponi molecolari (3,92% positivi), 88 guariti e 2 decess… - Ansa_ER : Covid: in E-R 419 casi, due morti, salgono i ricoveri. In terapia intensiva ci sono quattro pazienti in più di ieri… - sassuolo2000 : Oggi (28/7) in regione 419 nuovi positivi Covid su 21.489 tamponi eseguiti (1,9%) - -