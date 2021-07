Covid, cosa accadrà in autunno? La "profezia" degli esperti (Di mercoledì 28 luglio 2021) I contagi potranno arrivare a anche 100mila ogni settimana ma poche ospedalizzazioni se si raggiungerà almeno la soglia dell'80% di immunizzati: ecco le "previsioni" di Bassetti e Di Perri Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 luglio 2021) I contagi potranno arrivare a anche 100mila ogni settimana ma poche ospedalizzazioni se si raggiungerà almeno la soglia dell'80% di immunizzati: ecco le "previsioni" di Bassetti e Di Perri

Advertising

borghi_claudio : Ma cosa possiamo dire a chi già sui giornali di ieri sbavava consigliando i vaccini anche agli under 12? La FDA ame… - borghi_claudio : La cosa ovviamente è accompagnata ad ammonimenti per smentire chi osa dire che nessun bambino precedentemente sano… - borghi_claudio : Ma come fa una persona seria come Draghi a dire una cosa senza senso come: 'l'appello a non vaccinarsi è appello a… - StalinZio : RT @_imnyx: @StalinZio Se scrivo su Google 'Fiat 500L opinioni' la prima cosa che mi appare è un link di febbraio dove c'è scritto che la p… - mme_francesca_s : Da leggere. Quanto guadagna Pfizer grazie al vaccino anti Covid e cosa cambia per le azioni – QuiFinanza… -