Corsa all'oro? Sì, per gli altri (Di mercoledì 28 luglio 2021) di Leo Turrini Sono arrivati l'argento della sollevatrice Bordignon e altri due bronzi, dalle spadiste e dalla judoka Centracchio. Sono preziosi e come tali vanno accolti. Eppure, è inutile girarci ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) di Leo Turrini Sono arrivati l'argento della sollevatrice Bordignon edue bronzi, dalle spadiste e dalla judoka Centracchio. Sono preziosi e come tali vanno accolti. Eppure, è inutile girarci ...

Advertising

msKOSTNER : Un ricordo della bellissima giornata passata insieme all’insegna dell’amore e passione per lo sport!! Inoltre ho pr… - infoitinterno : La corsa per riconoscere i vaccinati all’estero parte dagli statali - borrillo62 : RT @MercurioPsi: #ATAC: 'Metro ultima corsa 23:30 (nei fine settimana) come stabilito da organi superiori, in base ad EVOLUZIONE PANDEMICA'… - Dalla_SerieA : Circuito tecnico e corsa sotto la pioggia, mercoledì doppia seduta - - deddymyall : RT @moonshadow_369: 14/09/'20: Una fan presente sul set racconta che, all'arrivo, Hande, che è sempre tendenzialmente pacata e silenziosa,… -