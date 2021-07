Calciomercato, Inter e Lazio fanno lo scambio | I dettagli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Maurizio Sarri vuole un nuovo regista per la sua Lazio e potrebbe presto avviare uno scambio con l’Inter: ecco tutti i dettagli L’arrivo di Maurizio Sarri alla Lazio cambia di… L'articolo Calciomercato, Inter e Lazio fanno lo scambio I dettagli è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Maurizio Sarri vuole un nuovo regista per la suae potrebbe presto avviare unocon l’: ecco tutti iL’arrivo di Maurizio Sarri allacambia di… L'articololoè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Ora Inter e Juventus puntano Samuele #Vignato, trequartista classe 2004 del Chievo - calciomercatoit : ?? - calciomercatoit : ?? - infoitsport : Calciomercato, rinforzo in attacco per il Crotone: ecco Mulattieri dall'Inter - Ferraristefano : Passa sotto traccia la notizia peggiore dell’Inter, esattamente come un decennio fa: il problema non fu perdere… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Niente Italia, UFFICIALE: Van Aanholt al Galatasaray Commenta per primo Era stato accostato anche a diversi club italiani, tra cui l' Inter , ma per Patrick van Aanholt la nuova avventura è in Turchia: ufficiale la firma dell'ex Crystal Palace con il Galatasaray fino al 2024.

Inter, le ultime di mercato Il calciomercato dell'Inter potrebbe entrare nella sua fase più calda. C'è da sistemare la fascia destra, lasciata scoperta da Hakimi . Attenzione alla cessione degli esuberi, potrebbero entrare nuovi ...

Inter, occhi su Samuele Vignato: il punto tra condizioni e concorrenza Calciomercato.com Vidal: “Voglio far vedere al mondo il vero Arturo. Inzaghi e i contatti col club…” Arturo Vidal ha parlato a Inter TV prima dell’amichevole in programma ad Appiano Gentile contro il Crotone. Ecco le parole del giocatore cileno riportate da FcInter1908.it: “Vacanze? Alla grande, ho f ...

Calcio: Inter, distrazione al legamento collaterale mediale per Gagliardini Milano, 28 lug. - Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini si è sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro ripo ...

Commenta per primo Era stato accostato anche a diversi club italiani, tra cui l', ma per Patrick van Aanholt la nuova avventura è in Turchia: ufficiale la firma dell'ex Crystal Palace con il Galatasaray fino al 2024.Ildell'potrebbe entrare nella sua fase più calda. C'è da sistemare la fascia destra, lasciata scoperta da Hakimi . Attenzione alla cessione degli esuberi, potrebbero entrare nuovi ...Arturo Vidal ha parlato a Inter TV prima dell’amichevole in programma ad Appiano Gentile contro il Crotone. Ecco le parole del giocatore cileno riportate da FcInter1908.it: “Vacanze? Alla grande, ho f ...Milano, 28 lug. - Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini si è sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro ripo ...