Asse Sampdoria Salernitana, ai granata piace Bonazzoli: Caprari l’alternativa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato Salernitana: i granata guardano in casa Sampdoria per rinforzare l’attacco. L’obiettivo numero uno è Federico Bonazzoli La Salernitana non molla Federico Bonazzoli. È lui la prima scelte per l’attacco, in alternativa piace anche Gianluca Caprari. Nessun interesse invece per Antonino La Gumina, proposto dalla Sampdoria. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L’attaccante, di rientro dal prestito infruttuoso al Torino, ha preso tempo per riflettere sul suo futuro, come rivela Tuttosport. Da un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato: iguardano in casaper rinforzare l’attacco. L’obiettivo numero uno è FedericoLanon molla Federico. È lui la prima scelte per l’attacco, in alternativaanche Gianluca. Nessun interesse invece per Antonino La Gumina, proposto dalla. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L’attaccante, di rientro dal prestito infruttuoso al Torino, ha preso tempo per riflettere sul suo futuro, come rivela Tuttosport. Da un ...

Advertising

infoitsport : Sampdoria, asse con il Milan: non solo Conti, chiesto Caldara - Daniele20052013 : Asse di mercato tra Sampdoria e Milan: ipotesi prestito per Caldara. Le ultime - infoitsport : Asse di mercato tra Sampdoria e Milan: ipotesi prestito per Caldara - gilnar76 : Asse di mercato tra Sampdoria e #Milan: ipotesi prestito per Caldara #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Asse Sampdoria Sampdoria, asse con il Milan: non solo Conti, chiesto Caldara 1 La Sampdoria alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato sembra aver intenzione di instaurare un vero e proprio asse di mercato con il Milan . I blucerchiati ai rossoneri hanno già chiesto Conti , ...

Calciomercato Sampdoria: dal Milan oltre a Conti arriverà anche Caldara? Calciomercato Sampdoria: contatti avviati con il Milan per il prestito del difensore Mattia Caldara. Le ultime L'asse di mercato tra Sampdoria e Milan si arricchisce di un nuovo nome. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club blucerchiato avrebbe chiesto informazioni non solo per Andrea Conti, ...

Asse Sampdoria Salernitana, ai granata piace Bonazzoli: Caprari l’alternativa Calcio News 24 Asse Sampdoria Salernitana, ai granata piace Bonazzoli: Caprari l’alternativa Calciomercato Salernitana: i granata guardano in casa Sampdoria per rinforzare l’attacco. L’obiettivo numero uno è Federico Bonazzoli La Salernitana non molla Federico Bonazzoli. È lui la prima scelte ...

Calciomercato Sampdoria, tre giovani in arrivo dall’Atalanta: la situazione Calciomercato Sampdoria, non solo prima squadra anche Primavera: tre giovani 2003 in arrivo dall’Atalanta La lunga attesa per ingaggiare Daniele Faggiano ha posticipato qualsiasi mossa di mercato, ma ...

1 Laalla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato sembra aver intenzione di instaurare un vero e propriodi mercato con il Milan . I blucerchiati ai rossoneri hanno già chiesto Conti , ...Calciomercato: contatti avviati con il Milan per il prestito del difensore Mattia Caldara. Le ultime L'di mercato trae Milan si arricchisce di un nuovo nome. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club blucerchiato avrebbe chiesto informazioni non solo per Andrea Conti, ...Calciomercato Salernitana: i granata guardano in casa Sampdoria per rinforzare l’attacco. L’obiettivo numero uno è Federico Bonazzoli La Salernitana non molla Federico Bonazzoli. È lui la prima scelte ...Calciomercato Sampdoria, non solo prima squadra anche Primavera: tre giovani 2003 in arrivo dall’Atalanta La lunga attesa per ingaggiare Daniele Faggiano ha posticipato qualsiasi mossa di mercato, ma ...