Amm delegato TIM | “Sky ha perso | ora non vogliamo alcuna relazione”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Luigi Gubitosi, amministratoredi TIM, ha parlato così in una call della querelle ancora in corso tra Sky e Dazn per i diritti televisivi del campionato di Serie A, andati come noto alla piattaforma streaming: “Credo che il comunicato dell’Autorità parli da solo. Di base nontrattenerecon Sky. Loro hanno partecipato, Dazn anche, e noi abbiamo vinto, tutto qui. Come nelle elezioni. Dovremmo finirla qui, non è molto sportivo poi fare delle cause legali, accendere altre voci”. Foto: Twitter Lega Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

