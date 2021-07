Amici 2021, incerta la partecipazione di Rudy Zerbi (Di mercoledì 28 luglio 2021) La prossima sarebbe addirittura la dodicesima stagione di fila, per Rudy Zerbi: il critico musicale siede da tempo dietro il banco dei professori di canto di Amici, lo storico talent show di Maria De Filippi, ma quest’anno il suo posto sarebbe a rischio. Lui stesso non è ancora certo di quale sarà il suo futuro. Lo ha svelato in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, nel corso della quale Zerbi ha accennato a quella che potrebbe essere la nuova edizione di Amici: “Per ora sto ancora aspettando di essere riconfermato. Nel caso potrei dire che ho delle aspettative molto alte. L’anno scorso è stato un racconto ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 luglio 2021) La prossima sarebbe addirittura la dodicesima stagione di fila, per: il critico musicale siede da tempo dietro il banco dei professori di canto di, lo storico talent show di Maria De Filippi, ma quest’anno il suo posto sarebbe a rischio. Lui stesso non è ancora certo di quale sarà il suo futuro. Lo ha svelato in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, nel corso della qualeha accennato a quella che potrebbe essere la nuova edizione di: “Per ora sto ancora aspettando di essere riconfermato. Nel caso potrei dire che ho delle aspettative molto alte. L’anno scorso è stato un racconto ...

Advertising

Abaddon333ROCCO : @EnricoLetta @matteosalvinimi GLI AMICI DI VOGHERA DEL P.D - Laura34867339 : RT @carloalberto: Il candidato di Meloni al Campidoglio: 'Nessun appello pro vaccini'. L’appello agli amici romani lo faccio io: non vota… - MRZ1977 : RT @carloalberto: Il candidato di Meloni al Campidoglio: 'Nessun appello pro vaccini'. L’appello agli amici romani lo faccio io: non vota… - Andrea94568144 : RT @ManfrediPotenti: ?? #GREENPASS e #LIBERTÀ DI SCELTA... Buongiorno amici, mentre inizia l' iter sulla riforma del processo penale del… - Antonia672 : RT @carloalberto: Il candidato di Meloni al Campidoglio: 'Nessun appello pro vaccini'. L’appello agli amici romani lo faccio io: non vota… -