A Tokyo record di contagi | sono oltre 3mila

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Con 3.177 nuovi casi di Covid confermati, per il secondo giorno consecutivoregistra undia causa della diffusione della variante Delta. Lo riferisce l’agenzia di stampa Kyodo, precisando che nella città sede delle Olimpiadi sta aumentando la pressione sugli ospedali. Ieri astati registrati 2.848 casi, superando il precedentedi 2.520 toccato il 7 gennaio. Icrescono a livello nazionale, con le infezioni che si stanno avvicinando al massimo storico giornaliero di circa 8mila risalente all’inizio di gennaio. Ieri il primo ...

- Continuano a crescere i contagi da Covid - 19 a. Nella giornata di oggi la metropoli ha registrato 3.177 nuovi casi, sui poco meno di 8mila dell'intero Paese, ulteriorenegativo degli ultimi giorni con inevitabili ripercussioni sulla ...Federica Pellegrini chiude settima la finale olimpica dei 200 stile libero alle Olimpiadi di. Unil suo: unica nuotatrice nella storia ad aver conquistato cinque finali olimpiche nella stessa distanza . "È stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate: me la sono goduta dall'...Primo record mondiale Australia staffetta 4x100 stile libero ... Sconfitta di Team USA clamorosa quanro meritata, che inaugura il torneo di Tokyo arrendendosi 83-76 alla Francia. 06.45 Tiro con l’arco ...Titolo europeo indoor dei 60 metri con record italiano a Torun ... Il pensiero di loro mi aiuta a superare le difficoltà”. Tokyo per l’impresa individuale, ma anche per la staffetta 4x100.