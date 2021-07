Traffico Roma del 27-07-2021 ore 11:30 (Di martedì 27 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con il Traffico nulla da segnalare al momento sull’intero percorso del raccordo anulare mentre sulla via Pontina si fa ancora in coda al Raccordo Anulare Tor de’ Cenci verso Latina questo per la presenza di un cantiere e poi si rallenta ancora per lavori sulla via Flaminia in direzione di Roma in avvicinamento al bivio per la Tiberina ricordiamo i turni sulla via Flaminia fino a metà settembre provocano la chiusura del tratto compreso tra primaporta è l’uscita Sacrofanese Malborghetto verso Castelnuovo di Porto questo ogni notte tra le 22 e le 6 mentre oggi pomeriggio 14:57 alle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con ilnulla da segnalare al momento sull’intero percorso del raccordo anulare mentre sulla via Pontina si fa ancora in coda al Raccordo Anulare Tor de’ Cenci verso Latina questo per la presenza di un cantiere e poi si rallenta ancora per lavori sulla via Flaminia in direzione diin avvicinamento al bivio per la Tiberina ricordiamo i turni sulla via Flaminia fino a metà settembre provocano la chiusura del tratto compreso tra primaporta è l’uscita Sacrofanese Malborghetto verso Castelnuovo di Porto questo ogni notte tra le 22 e le 6 mentre oggi pomeriggio 14:57 alle ...

LuceverdeRoma : ???#Roma #lavori - Via Cassia intersezione con Via Monte Peloso ?????? traffico rallentato ??Lavori di potatura #Luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-07-2021 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - VAIstradeanas : 11:23 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romamobilita : #viabilità #Roma via Portuense, traffico rallentato largo La Loggia-via Majorana -