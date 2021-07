Tokyo 2020 | Benedetta Pilato agli haters | Grazie a tutti | soprattutto a chi aspettava da tanto un mio momento buio

(Di martedì 27 luglio 2021) “Finisce qui una delle esperienze più belle della mia vita. Avrei voluto fare di più. È la frase che mi ripeto da due giorni nella testa con le lacrimeocchi. Sono partita con un obiettivo e purtroppo torno a casa con un po’ di delusione. Mi serve per crescere, per maturare e per riuscire meglio la prossima volta”. Così scrive su Instagram, che torna a casa dadopo la delusione per l’eliminazione in batteria nei 100 rana alle Olimpiadi. Nella didascalia posta a corredo di una foto che la ritrae sull’aereo che la riporta in Italia, l’azzurra prosegue: “Non sarà questo a cancellare la stagione ...

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - ilnautilus : Nuoto: Pellegrini nella storia! 5/a finale consecutiva nei 200 sl. CANOA SLALOM: Stefanie Horn nella semifinale Qu… - FabioMassi : RT @gayit: Tokyo 2020: fidanzate e innamorate, Amanda Chidester e Anissa Urtez l'una contro l'altra nel softball -

9.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia - Turchia, secondo match delle azzurre alle Olimpiadi di. Programma, Orari, Tv e streaming di Italia - Turchia - ...La stella del tennis giapponese Naomi Osaka, favorita per la vittoria dell'oro olimpico ai Giochi di, è stata battuta a sorpresa al terzo turno del singolare femminile per mano della ceca Marketa Vondrousova in due set. La Osaka ha lottato davanti a un avversario che non aveva mai ...“ Come ben sanno gli atleti olimpici, idratarsi durante l’attività sportiva è cruciale: raggiungere un alto livello di liquidi nel corpo fin da prima dell’allenamento è importante per evitare di riman ...Traguardo storico per la nuotatrice italiana. Medaglia di legno per Ceccon: “Arrabbiato ma felice per il nuovo record” ...