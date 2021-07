The Athletic: il mercato post pandemia è tutto giovani, svincolati e piccole operazioni (Di martedì 27 luglio 2021) Ci sono molte strategie diverse nella preparazione al mercato delle squadre: chi piazza i colpi, chi aspetta di vendere per comprare, chi punta sui giovani. Guardando alle operazioni dei cinque principali campionati europei, The Athletic ha notato che gli affari si svolgano in modo molto più lento al passato. Di certo incide lo svolgimento degli Europei e delle Olimpiadi ma i problemi economici derivanti dall’impatto della pandemia sono il fattore principale. Il volume dei trasferimenti è inferiore e lo è anche quello della spesa. C’è molta più attenzione per i giovani calciatori che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) Ci sono molte strategie diverse nella preparazione aldelle squadre: chi piazza i colpi, chi aspetta di vendere per comprare, chi punta sui. Guardando alledei cinque principali campionati europei, Theha notato che gli affari si svolgano in modo molto più lento al passato. Di certo incide lo svolgimento degli Europei e delle Olimpiadi ma i problemi economici derivanti dall’impatto dellasono il fattore principale. Il volume dei trasferimenti è inferiore e lo è anche quello della spesa. C’è molta più attenzione per icalciatori che ...

