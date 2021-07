Straordinaria scoperta al Sud | ritrovata una nave romana carica di anfore a 92 metri di profondità

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Un relitto romano del II secolo a.C., adagiato a 92dinelle acque antistanti l'Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, è stato individuato nelle scorse ore durante una ricognizione effettuata dal personale della Soprintendenza al Mare della Regione Siciliana a bordo dellaoceanografica Calypso South dell'Arpa Sicilia. La, dotata di strumentazione di alta precisione e condotta da specialisti del settore Mare dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, nelle scorse settimane ha effettuato, insieme a SopMare, ricognizioni subacquee per il controllo della presenza di reperti ...

Giornale di Sicilia

