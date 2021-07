Spagna: terza nella classifica Unesco (Di martedì 27 luglio 2021) Domenica 25 luglio 2021, l’Unesco ha elencato il Paseo del Prado, uno dei viali principali della Spagna, e il Parco del Retiro, il più visitato dai turisti, come Patrimonio dell’Umanità. I monumenti vanno sotto il nome di Paisaje de la Luz (“Paesaggio di luce”) un progetto nato nel 2014, quando la città era governata dal Leggi su periodicodaily (Di martedì 27 luglio 2021) Domenica 25 luglio 2021, l’ha elencato il Paseo del Prado, uno dei viali principali della, e il Parco del Retiro, il più visitato dai turisti, come Patrimonio dell’Umanità. I monumenti vanno sotto il nome di Paisaje de la Luz (“Paesaggio di luce”) un progetto nato nel 2014, quando la città era governata dal

