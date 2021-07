Porto Rubino: un 'appello in musica sull'importanza dei nostri mari' (Di martedì 27 luglio 2021) Inarrestabile successo per la terza edizione di Porto Rubino, il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra i mari della Puglia. Quattro splendide venue, tre imbarcazioni, un palco ... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021) Inarrestabile successo per la terza edizione di, il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzotra idella Puglia. Quattro splendide venue, tre imbarcazioni, un palco ...

Advertising

worldgoodvibes : RT @MariaclaraPra: 'Porto Rubino 2021: (...) Una serata memorabile, soprattutto quando il sole stava tramontando e sul palco galleggiante… - MahmoodStories : Ale e i ragazzi sul gommone dopo l'esibizione di ieri sera a Porto Rubino a Campomarino di Maruggio (Taranto)???… - sonomusicgroup : Porto Rubino, una magia che fa sparire l’incertezza - MahmoodStories : Ale racconta a Gino Castaldo come nascono le sue canzoni e dice che nei prossimi giorni farà le prove per il tour e… - Lip_Tav : RT @MariaclaraPra: Mahmood racconta a Gino Castaldo come nascono le sue canzoni e dice che nei prossimi giorni farà le prove per il tour es… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Rubino Porto Rubino: un 'appello in musica sull'importanza dei nostri mari' Inarrestabile successo per la terza edizione di Porto Rubino, il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra i mari della Puglia. Quattro splendide venue, tre imbarcazioni, un palco galleggiante, un super cast per l'evento musicale ...

'Porto Rubino 2021', emozioni al festival tra i mari della Puglia 'Porto Rubino' è il suggestivo viaggio voluto dal cantautore pugliese Renzo Rubino tra i mari della Puglia. Quattro splendide venue, tre imbarcazioni, un palco galleggiante, un super cast per l'evento ...

"Porto Rubino 2021", emozioni al festival tra i mari della Puglia Affaritaliani.it Ruba borsetta a turista in costiera: arrestato 20enne di Boscoreale Ha adocchiato la sua preda e ha aspettato l’occasione giusta per rubarle la borsa. Ma i carabinieri hanno visto tutto. Hanno osservato la scena per poi entrare in azione e arrestata il borseggiatore.

Porto Rubino: un «appello in musica sull'importanza dei nostri mari» Inarrestabile successo per la terza edizione di Porto Rubino, il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra i mari della Puglia. Quattro splendide venue, tre imbarcazioni, un ...

Inarrestabile successo per la terza edizione di, il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzotra i mari della Puglia. Quattro splendide venue, tre imbarcazioni, un palco galleggiante, un super cast per l'evento musicale ...' è il suggestivo viaggio voluto dal cantautore pugliese Renzotra i mari della Puglia. Quattro splendide venue, tre imbarcazioni, un palco galleggiante, un super cast per l'evento ...Ha adocchiato la sua preda e ha aspettato l’occasione giusta per rubarle la borsa. Ma i carabinieri hanno visto tutto. Hanno osservato la scena per poi entrare in azione e arrestata il borseggiatore.Inarrestabile successo per la terza edizione di Porto Rubino, il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra i mari della Puglia. Quattro splendide venue, tre imbarcazioni, un ...