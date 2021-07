Pierpaolo Pretelli: “L’estate più calda” il successo domina. Ecco perchè (Di martedì 27 luglio 2021) Il successo in musica di Pierpaolo Pretelli va a gonfie vele. Numeri da record per il suo singolo “L’estate più calda”. Il successo di Pierpaolo Pretelli nel mondo della musica continua e va a gonfie vele. Numeri da record per il suo singolo “L’estate più calda”. Quest’anno Pierpaolo è stato una rivelazione dall’ingresso al Grande Fratello Vip fino all’uscita dal reality è stato supportato da tantissimi fan, ed è riuscito a conquistare tutti. Un clamoroso successo l’ha portato ad ... Leggi su 361magazine (Di martedì 27 luglio 2021) Ilin musica diva a gonfie vele. Numeri da record per il suo singolo “più”. Ildinel mondo della musica continua e va a gonfie vele. Numeri da record per il suo singolo “più”. Quest’annoè stato una rivelazione dall’ingresso al Grande Fratello Vip fino all’uscita dal reality è stato supportato da tantissimi fan, ed è riuscito a conquistare tutti. Un clamorosol’ha portato ad ...

Pierpaolo Pretelli: "L'estate più calda" il successo domina. Ecco perchè Il successo in musica di Pierpaolo Pretelli va a gonfie vele. Numeri da record per il suo singolo "L'estate più calda".

