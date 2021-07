Pensioni anticipate 2022, braccio di ferro tra Governo e Sindacati: chi la spunterà? (Di martedì 27 luglio 2021) Un vero e proprio braccio di ferro tra Governo e Sindacati in tema di Pensioni anticipate per il 2022. Per il momento non sembra esserci all’orizzonte una fumata bianca perché diametralmente opposte sono le idee delle due parti che stanno lavorando al futuro di moltissimi lavoratori prossimi alla pensione dopo che Quota 100 sarà cancellata al 31 dicembre 2021. La posta in palio è alta: c’è infatti di mezzo il futuro di tantissimi lavoratori che aspettano di andare in pensione anticipata avendo maturato i requisiti fissati dalla Quota 100. Che però, considerata troppo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 luglio 2021) Un vero e proprioditrain tema diper il. Per il momento non sembra esserci all’orizzonte una fumata bianca perché diametralmente opposte sono le idee delle due parti che stanno lavorando al futuro di moltissimi lavoratori prossimi alla pensione dopo che Quota 100 sarà cancellata al 31 dicembre 2021. La posta in palio è alta: c’è infatti di mezzo il futuro di tantissimi lavoratori che aspettano di andare in pensione anticipata avendo maturato i requisiti fissati dalla Quota 100. Che però, considerata troppo ...

