(Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - E' deceduto a Rovereto a 98 anni, tra gli storici funzionari e dirigenti delItaliano. Partigiano nei Gruppi di Azione Patriottica, i Gap, già direttore per quasi 10 anni, dal 1966 al 1975, dell'Istituto di Studi Comunisti ‘Palmiro Togliatti' a Frattocchie,fu loestensore dei verbali delle riunioni della Segreteria e dei vertici di Botteghe Oscure, dal P CI fino ai Ds. Fu anche presidente del consiglio di amministrazione della libreria Rinascita., detto il 'Bepi', rigoroso e severo, ma poi ...

Advertising

TV7Benevento : Pci: morto Giuseppe Dama, storico dirigente Partito comunista e Pds... - fracot54 : 'morto per colpa di una pistola' è un meraviglioso (scusate se nella fattispecie uso questo termine) modo di dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Pci morto

SardiniaPost

Sì, come sostiene Christian Rocca , il Partito democratico ha chiuso i battenti. Unche cammina e che non sa di trovarsi in questa condizione da realismo magico. Una sinistra al ...il vecchio-...Ancora l'anno prima il servizio d'ordine delteneva lontano ai funerali gli "autonomi". Quella ... Che Bologna sia rossa tanto meglio, anche se io sono incolore, sono" . Era stato Renato ...Roma, 27 lug. (Adnkronos) - E' deceduto a Rovereto a 98 anni Giuseppe Dama, tra gli storici funzionari e dirigenti del Partito Comunista Italiano.La sinistra italiana è soffocata da una crisi politico-istituzionale e da una socio-culturale che ne hanno offuscato l’identità politica. Serve quindi la volontà di rappresentare gli interessi general ...