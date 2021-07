"Opporsi ai vaccini non è libertà" (Di martedì 27 luglio 2021) Il Cav sferza i no vax: "Non possono imporre le loro conseguenze ad altri". E benedice il green pass: "Una misura di buon senso, a Forza Italia va bene così com'è" Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 luglio 2021) Il Cav sferza i no vax: "Non possono imporre le loro conseguenze ad altri". E benedice il green pass: "Una misura di buon senso, a Forza Italia va bene così com'è"

Advertising

Corriere : Berlusconi: «Opporsi ai vaccini non è libertà. All’Italia serve massima coesione» - forza_italia : +++ LETTERA DI SILVIO BERLUSCONI AL CORRIERE +++ 'Sono preoccupato dal fatto che il Paese si stia dividendo sui va… - Corriere : La lettera di Silvio Berlusconi: «Opporsi ai vaccini non è libertà. All’Italia serve ma... - MarySpes : RT @EsteriLega: Opporsi all'obbligo non significa opporsi ai vaccini. Lasciare la libertà di decidere non significa vietare il vaccino. Si… - AAndreafusco1 : RT @giorgiomule: Perfetta la lettera del presidente Silvio @berlusconi sul @Corriere della Sera di oggi! ???? È preoccupante che il Paese s… -