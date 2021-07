Litiga con la fidanzata e aggredisce tre militari dell'Arma: la notte folle di un minorenne denunciato (Di martedì 27 luglio 2021) MACERATA - A 17 anni aggredisce tre carabinieri alle 4 del mattino dopo aver Litigato con la fidanzata. Il minorenne è stato denunciato a piede libero alla Procura del Tribunale per i minorenni di ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 27 luglio 2021) MACERATA - A 17 annitre carabinieri alle 4 del mattino dopo averto con la. Ilè statoa piede libero alla Procura del Tribunale per i minorenni di ...

Advertising

LuinoNotizie : San Valentino con il guardone: giovane luinese litiga col vicino. A processo per lesioni e viene assolto… - gleescovers : nessuno litiga mai direttamente con me qui, non c'è mai stato un sabrina-gate - sataniized : @YNGBL00DZ litiga con i misogini insieme a me - Spooky_The_Tuff : RT @neXtquotidiano: “Pippo, Pluto e Topolino…”: l’epic fail del telecronista che litiga (in onda) con la password | VIDEO - G0LDR4SH : ma questo tiene diciassette anni e litiga con i dodicenni chiamandoli “amo” per dare fastidio ?? -