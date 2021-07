L’Italia scrive la storia della ginnastica artistica, ma la Rai fa vedere in diretta solo l’ultimo esercizio (Di martedì 27 luglio 2021) Alice e Asia D’Amato e Martina Maggio si stavano preparando all’ultima rotazione alla trave, dopo una grande prova di squadra che le ha viste risalire fino al terzo posto in classifica generale, quando la Rai ha deciso – vista la corsa alle medaglie del team capitanato da Vanessa Ferrari – di collegarsi in diretta per poter assistere alle battute conclusive di una delle gare più affascinanti dell’intero programma olimpico, ovvero l’All-Around femminile. Una gara in cui è davvero successo di tutto, con tanto di forfait (per un infortunio di cui si dovrà capire meglio la natura nei prossimi giorni) dell’attesa star di questa Olimpiade, ovvero l’americana Simon Biles. ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 luglio 2021) Alice e Asia D’Amato e Martina Maggio si stavano preparando all’ultima rotazione alla trave, dopo una grande prova di squadra che le ha viste risalire fino al terzo posto in classifica generale, quando la Rai ha deciso – vista la corsa alle medaglie del team capitanato da Vanessa Ferrari – di collegarsi inper poter assistere alle battute conclusive di una delle gare più affascinanti dell’intero programma olimpico, ovvero l’All-Around femminile. Una gara in cui è davvero successo di tutto, con tanto di forfait (per un infortunio di cui si dovrà capire meglio la natura nei prossimi giorni) dell’attesa star di questa Olimpiade, ovvero l’americana Simon Biles. ...

