Leverkusen, esplosione in un impianto chimico: un morto (Di martedì 27 luglio 2021) Alle 9.40 di questa mattina, 27 luglio, si è verificata un'esplosione in un impianto chimico di Leverkusen, città nella regione tedesca della Nordreno Vestfalia. L'incendio è stato domato, ma ha causato la morte di uno dei lavoratori dello stabilimento. Altri quattro dipendenti sono ancora dispersi. Sedici i feriti, di cui quattro in condizioni gravi, hanno riferito le autorità cittadine. L'evento è stato classificato come "altamente pericoloso" dalla protezione civile, che ha invitato i cittadini a tenere chiuse porte e finestre perché all'interno dell'impianto vengono smaltite diverse sostanze sostanze.

