Le azzurre della spada in corsa per il bronzo

AGI – Nella notte di Tokyo soddisfazioni e delusioni per la squadra azzurra impegnata alle Olimpiadi. Maria Centracchio è ai quarti di finale nella categoria fino a 63 chilogrammi del torneo di judo. L'azzurra agli ottavi ha sconfitto per ippon l'ungherese Szofi Ozbas. Eliminato invece Christian Parlati negli 81 kg: l'azzurro ha perso dal giapponese Takanori Nagase per ippon. Nella spada, arma della scherma, Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Federica Isola sono state sconfitte dalle ragazze dell'Estonia per 42 a 34 nelle semifinali e si giocheranno tutto per la medaglia di bronzo. La coppia azzurra del beach volley, Daniele Lupo e Paolo ...

